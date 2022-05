Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Ein Toter bei Hubschrauber-Absturz im russischen Fernen Osten

MOGOTSCHA: Beim Absturz eines Hubschraubers im Fernen Osten Russlands sind mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden.

Insgesamt waren 15 Besatzungsmitglieder und Feuerwehrleute an Bord der Maschine vom Typ Mi-8, wie die staatliche Agentur Tass am Sonntag meldete. Derzeit würden zwei mögliche Ursachen für den Unfall untersucht: ein technisches Problem oder ein Fehler der Crew. Der Helikopter habe sich bei der Landung auf dem Flugplatz der Stadt Mogotscha östlich des Baikalsees überschlagen und sei in Flammen aufgegangen. Dabei sei ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann getötet worden.