Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Nach Notlandung mit Mops: Pilot transportiert Flugzeug selbst ab

WIEN: Bei einem Rundflug in Kärnten in Österreich hat der Motor eines Kleinflugzeugs plötzlich ausgesetzt und den Piloten zu einer Notlandung in einem Maisacker gezwungen. Die Maschine überschlug sich dort und blieb auf dem Dach liegen, aber die beiden Insassen sowie ein Mops blieben unverletzt und konnten aus der Maschine klettern, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Pilot habe das beschädigte Flugzeug anschließend selbst abtransportiert.

Der 58-jährige Mann aus Wien war am Samstagmittag mit einer Begleiterin in St. Marein im Lavanttal gestartet. Als der Motor aussetzte, schaffte er es nach Angaben der Polizei gerade noch, ein dicht besiedeltes Wohngebiet bei St. Andrä rund 90 Kilometer südwestlich von Graz zu überfliegen, ehe er die Maschine auf dem Maisfeld aufsetzte. Dabei geriet der Propeller in den Ackerboden und die Maschine überschlug sich. Die Feuerwehr habe sich versichert, dass keine umweltgefährdenden Flüssigkeiten ausgetreten waren.

Viele Tote und Verletzte bei Flugzeugabsturz in Russland

MENSELINSK: Ein Flugzeug mit mehr als 20 Menschen an Bord ist am Sonntag in der russischen Teilrepublik Tatarstan abgestürzt. An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Mindestens elf Menschen starben nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums. Die Behörde bestätigte der Agentur Interfax am Morgen den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs L-410 nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk. Einsatzkräfte hätten aus dem Wrack bisher elf Leichen geborgen, hieß es. Mindestens sieben Menschen sollen den Absturz überlebt haben - mit schweren Verletzungen.

Unbestätigten Berichten zufolge starben insgesamt 16 Menschen. Der Präsident Tatarstans, Rustam Minnichanow, sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Nach Angaben seiner Pressestelle flog er zu der Unglücksstelle. Unklar war auch Stunden nach dem Absturz am Morgen, wie viele Menschen genau in der Maschine waren. An Bord waren nach ersten Erkenntnissen 2 Piloten und 20 Passagiere, später wurde von insgesamt 23 Menschen an Bord berichtet.

In den sozialen Netzwerken waren Bilder des Wracks in einem Stapel aus Holzstämmen zu sehen. Demnach krachte die Maschine in der Nähe eines Dorfes auf den Boden. Helfer berichteten, das Flugzeug sei in Brand geraten, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Als Absturzursache wurde eine Überladung des Flugzeugs oder technisches Versagen vermutet, weshalb sich der Pilot eine Notlandung versucht habe. Die Absturzstelle liegt 290 Kilometer östlich der Republikhauptstadt Kasan.

In Russland sind in diesem Jahr bei mehreren Unglücken in der Luftfahrt bereits Dutzende Menschen gestorben. Gründe sind oft Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften, veraltete Technik oder menschliches Versagen.

Flugzeug in Russland abgestürzt - Mehrere Überlebende

MENSELINSK: Ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord ist am Sonntag in der russischen Teilrepublik Tatarstan abgestürzt. An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Das russische Zivilschutzministerium bestätigte der Agentur Interfax zufolge den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs L-410 nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk. Die Agentur meldete unter Berufung auf eigene Quellen, dass es mehrere Tote und Verletzte gebe.

Der Zivilschutz teilte mit, dass mindestens sieben Menschen den Absturz überlebt hätten - mit schweren Verletzungen. Eine offizielle Bestätigung der Zahl der Toten gab es zunächst nicht. In den sozialen Netzwerken waren Bilder des Wracks in einem Stapel aus Holzstämmen zu sehen. Demnach krachte die Maschine in der Nähe eines Dorfes auf den Boden. Helfer berichteten, das Flugzeug sei in Brand geraten, das Feuer sei schnell gelöscht worden.

Als Absturzursache wurde technisches Versagen vermutet, weshalb sich der Pilot eine Notlandung versucht habe. An Bord waren nach ersten Erkenntnissen 2 Piloten und 20 Passagiere. Die Absturzstelle liegt 290 Kilometer östlich der Republikhauptstadt Kasan. In Russland sind in diesem Jahr bei mehreren Unglücken in der Luftfahrt bereits Dutzende Menschen gestorben. Gründe sind oft Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften, veraltete Technik oder menschliches Versagen.