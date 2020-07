Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Flugzeug stürzt auf Wohnhaus - Mindestens sieben Verletzte

SALT LAKE CITY: Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in West Jordan im US-Staat Utah sind mindestens sieben Menschen schwer verletzt worden. Möglicherweise habe es bei dem Unglück auch Tote gegeben, wurde eine Polizeisprecherin von den örtlichen Medien zitiert. Die einmotorige Piper mit sechs Menschen an Bord war am Samstagnachmittag (Ortszeit) nach Berichten von Augenzeugen extrem niedrig über den Ort geflogen und dann aus nicht erkennbarem Grund in das Haus gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Mensch in dem Haus aufgehalten.

Über der Unglücksstelle bildete sich eine große Flammensäule. Die Opfer wurden mit Rettungshubschraubern in nahe gelegene Kliniken geflogen.

Vier Tote nach Kleinflugzeugabsturz im Wallis

BLATTEN: In der Nähe des Dreitausenders Gletscherspitze in der Schweiz ist ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Dabei kamen oberhalb von Blatten im Lötschental vier Personen ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag berichtete. Bei den Opfern handle es sich um zwei Schweizer im Alter von 66 und 50 Jahren und zwei Österreicher von 50 und 46 Jahren. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden per Helikopter der Air Zermatt zur Absturzstelle geflogen, konnten aber nur noch den Tod der Flugzeuginsassen feststellen. Das Kleinflugzeug war auf einen Rundflug. Es war morgens in Reichenbach im Berner Oberland gestartet und sollte dort auch wieder landen.