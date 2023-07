Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.07.23 | Aktualisiert um: 16:00 | Überblick

Streik im Flugverkehr in Italien - Chaos an Flughäfen erwartet

ROM: Wegen Streiks an Flughäfen und im Luftverkehr müssen sich Fluggäste in Italien am Samstag auf teils starke Einschränkungen einstellen. Auch Reisende aus Deutschland sind betroffen. Das Bodenpersonal, unter anderem zuständig für Abfertigungs- und Check-In-Dienste, streikt von 10 bis 18 Uhr. Rund 1000 Flugverbindungen sowie mehr als 250.000 Passagiere könnten von dem Ausstand betroffen sein, schätzte der italienische Verbraucherschutzverband Codacons.

Hunderte Flüge - auch von und nach Deutschland - wurden bereits gestrichen. An den Flughäfen wird Chaos erwartet. Einige Flugverbindungen etwa von Rom-Fiumicino nach München, Köln, Hamburg oder Frankfurt fallen in dem Zeitraum des Ausstands aus. Ebenso vom Flughafen Mailand-Malpensa in Norditalien wurden Flüge nach Deutschland gestrichen. Außerdem wurden Flüge von deutschen Flughäfen nach Italien gecancelt. Deutsche Reisende werden daher aufgefordert, sich über den Status ihrer Flüge zu informieren.

Italienische Medien warnen vor einem «schwarzen Samstag» im Flugverkehr. Denn zusätzlich zum Bodenpersonal streiken die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr. Auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hatte zuvor mitgeteilt, dass wegen des Streiks mit Flugausfällen und Einschränkungen auf Flügen von und nach Italien zu rechnen sei.

Nach einem landesweiten Bahnstreik am Donnerstag ist dies der zweite Ausstand in Italien, der Tausende Menschen betrifft und zu Problemen im öffentlichen Verkehr führt. Die Streiks treffen Italien mitten in der Hauptreisezeit und während einer Hitzewelle mit hohen Temperaturen.

Ferienverkehr am BER «gut geplant und entspannt» angelaufen

Schönefeld (dpa/bb) - Ohne größere Schwierigkeiten ist der Ferienverkehr am Hauptstadtflughafen BER angelaufen. «Wir hatten am Freitag einen sehr gut geplanten und entspannten Start in die Sommerferien», sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Samstag auf Anfrage. «Alle Passagiere waren gut vorbereitet und unsere Dienstleister am Flughafen gut aufgestellt.» Rund 80.000 Fluggäste seien am reisestärksten Tag des Ferienbeginns über den Flughafen in Schönefeld gereist.

Über die gesamten Sommerferien erwarten die Betreiber rund 3,5 Millionen Reisende - rund eine halbe Million Menschen mehr als vor einem Jahr.

Für die Fluggesellschaften bleibt die Sommerreisezeit indes eine angespannte Zeit. «Es bleibt eine Herausforderung, und man kann ein abermaliges Chaos an den Flughäfen nicht ausschließen», sagte der Chef des britischen Billigfliegers Easyjet, Johan Lundgren, der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). «Es gibt 10 bis 15 Prozent mehr Europa-Flüge als 2022 und gleichzeitig weiter Kapazitätsbeschränkungen an einigen Flughäfen, unter anderem wegen Personalmangels. Das ist eine brisante Mischung.»

Easyjet selbst kämpfe derzeit trotz ausreichend Personal über alle Standorte hinweg mit Verspätungen. «Wir können mit der aktuellen Lage nicht zufrieden sein», sagte Lundgren. Easyjet ist einer der größten Anbieter am BER. Der Hauptstadtflughafen ist in Deutschland der wichtigste Standort für die Fluggesellschaft.