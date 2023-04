Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.23 | Überblick

Russische Maschine fliegt mit Sondergenehmigung nach Berlin

BERLIN: Eine russische Maschine ist am Samstag mit Sondergenehmigung aus Moskau nach Berlin geflogen.

Das Flugzeug habe eine sogenannte Diplomatic Clearance gehabt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zur Fracht oder zu Passagieren machte er keine Angaben. Nachdem die EU im Februar 2022 die Flughäfen und den Luftraum der EU für alle russischen Luftfahrtunternehmen gesperrt hat, sind russische Maschinen seltene Gäste. Der Flug weckte am Samstag Interesse und wurde in sozialen Medien diskutiert. Es kann aber angenommen werden, dass es sich um einen Flug von Diplomaten handelt.