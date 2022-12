Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Vier mutmaßliche Menschenschädel an Flughafen in Mexiko gefunden

MEXIKO-STADT: An Mexikos internationalem Flughafen in Querétaro sind vier mutmaßlich menschliche Schädel zum Versand in die USA entdeckt worden. Die Totenköpfe unterschiedlicher Größe seien in Aluminium- und Klarsichtfolie eingewickelt in einem Pappkarton gewesen, der bei einem Kurierdienst am Flughafen lagerte, teilte die Guardia Nacional am Freitag (Ortszeit) mit. Die Behörde veröffentlichte auf Twitter eine Röntgen-Aufnahme des Pakets sowie ein Foto mit zwei aus ihrer Umhüllung ausgepackten Schädel.

Der Karton wurde den Angaben zufolge aus Apatzingán im Bundesstaat Michoacán verschickt und sollte an eine Adresse in der US-Stadt Manning im Bundesstaat South Carolina gehen. Die Behörden stießen auf den Fund, als sie bei dem Kurierdienst an dem rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt gelegenen Flughafen stichprobenartig Kontrollen auf Drogen, Waffen und Bargeld durchführten. Der Lieferung war weder eine Dokumentation über die Herkunft noch eine Genehmigung für die Ausfuhr menschlicher Überreste beigelegt. Über das Alter der Knochen, die Identität der Toten oder auch den Verbleib weiterer Körperteile war nichts bekannt. Die Guardia Nacional kündigte Ermittlungen an.