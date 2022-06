Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Hubschrauber in Italien weiter verschwunden - Suche fortgesetzt

PIEVEPELAGO: Die italienischen Behörden suchen an der Grenze zwischen den Regionen Toskana und Emilia-Romagna weiter nach einem verschwundenen Hubschrauber. Auch in der zweiten Nacht sei die Suche im Apennin-Gebirge erfolglos verlaufen und werde fortgesetzt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung suchten mit Drohnen und Hubschrauber aus der Luft sowie Helfern am Boden nach dem am Donnerstag vom Radar verschwundenen Helikopter, der auf dem Weg nach Treviso in Venetien war.

An Bord waren laut Medienberichten insgesamt sieben Menschen - der italienische Pilot, vier türkische und zwei libanesische Staatsbürger. Die Geschäftsleute waren beruflich in Italien. Eine italienische Firma, die Hygieneartikel wie etwa Küchenpapiertücher herstellt, charterte demnach die Pendelflüge zwischen Lucca und Treviso. Das Suchgebiet lag zunächst ungefähr im Raum der Gemeinde Pievepelago, etwa 70 Kilometer südwestlich von Modena.

Das türkische Außenministerium teilte am Freitag mit, seine Botschaft in Rom und das Generalkonsulat in Mailand stünden in Kontakt mit den italienischen Behörden. Auch die beiden Firmen aus der Türkei und dem Libanon erklärten, dass nach ihren Mitarbeitern gesucht werde.

Warum der Hubschrauber vom Radar verschwand, war zunächst unklar. Den Behörden zufolge ist die Suche schwierig, weil das Gebiet im Gebirgszug Apennin schwer zugänglich und dicht bewaldet ist, was auch ein Video aus einem Hubschrauber der Feuerwehr zeigte.