Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Fernbus in der Ukraine verunglückt - 16 Verletzte

KIEW: Beim Unfall eines Fernbusses in der Ukraine sind mindestens 16 Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug mit 40 Menschen an Bord sei in der Nacht zum Samstag von der Straße abgekommen und in einem Straßengraben auf der Seite liegen geblieben, teilten die Behörden in der Hauptstadt Kiew mit. Zehn Menschen seien aus dem Bus, der auf dem Weg von Kiew nach Breslau in Polen war, befreit worden. Weshalb es zu dem Unfall nahe der Stadt Lwiw (Lemberg) im Westen des Landes kam, war zunächst unklar.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag stürzte in der Ukraine nahe der Stadt Odessa am Schwarzen Meer ein Hubschrauber eines Landwirtschaftsbetriebs ab. Zwei Menschen starben.