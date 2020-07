Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.20 | Überblick

Bus brennt ab: Flughafen-Terminal in Paris temporär evakuiert

PARIS: Ein Terminal des Pariser Flughafens Orly ist Medienberichten zufolge wegen eines brennenden Busses temporär evakuiert worden.

Das Fahrzeug sei am Samstagvormittag vor dem Terminal 4 des im Süden der französischen Hauptstadt gelegenen Flughafens in Brand geraten, berichtete die Tageszeitung «Le Parisien». Verletzte gab es demnach nicht. Wegen des starken Rauchs sei der Terminal jedoch zeitweise evakuiert worden. Auf Videos und Fotos in sozialen Netzwerken waren Hunderte wartende Reisende vor dem Flughafengebäude zu sehen. Der Terminal konnte gegen Samstagmittag wieder öffnen, wie «Le Parisien» berichtete. Wegen des Vorfall kam es zu Verspätungen im Flugverkehr.