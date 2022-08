Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Wieder Maskenpflicht in deutschem Regierungsflieger

BERLIN: Nach anhaltender Kontroverse über das Tragen von Masken in Flugzeugen gilt in den Regierungsmaschinen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz wieder die Maskenpflicht.

In Deutschland hatte sich scharfe Kritik an Mitreisenden eines Regierungsfluges entfaltet, nachdem bei einer Kanada-Reise mehrere Politiker und Journalisten laut Fotos keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatten. Während in jenen Fliegern das Maske-Tragen nur empfohlen war, galt weiterhin in regulären Linienflügen nach und von Deutschland weiterhin eine Maskenpflicht.

Das Kanzleramt verschärfte nun für die Tagesreise des Regierungschefs nach Prag am Montag die Corona-Regeln wieder. «Mit Blick auf die öffentliche Debatte der vergangenen Tage hat das Bundeskanzleramt beschlossen, neben einem aktuellen PCR-Test auch wieder das Tragen von Masken während des gesamten Fluges vorzuschreiben», teilte ein Regierungssprecher auf Anfrage mit.

Auch die Test-Vorschriften wurden verschärft. Zusätzlich zu einem PCR-Test höchstens 24 Stunden vor Abflug mussten alle Passagiere vor dem Einchecken auch einen Schnelltest machen. Die Luftwaffe hatte im Juli die Corona-Regeln für die Regierungsmaschinen gelockert. Seitdem gilt keine grundsätzliche Maskenpflicht mehr, sondern nur noch eine Empfehlung. Bundespräsident, Kanzler oder Minister haben aber die Möglichkeit, zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen.