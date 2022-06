Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.22 | Überblick

Druckverlust in Kabine von Corendon-Maschine - Boeing fliegt Basel an

NÜRNBERG/PALMA DE MALLORCA: In der Kabine einer vollbesetzten Boeing 737-800 der türkischen Fluggesellschaft Corendon ist es am Sonntag auf dem Flug von Nürnberg nach Palma de Mallorca zu einem Druckverlust in der Kabine gekommen. Die Cockpit-Crew habe den Druckabfall bemerkt und habe die Flughöhe reduziert, sagte ein Sprecher von Corendon am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine habe den nächsten Flughafen im schweizerischen Basel angeflogen.

Wegen des im Vergleich zum Normalbetrieb schnelleren Sinkflugs hätten mehrere der 188 Passagiere über Ohrenschmerzen geklagt, sagte der Sprecher. Der Flughafen Basel habe bereits vorsorglich medizinische Teams zur Erstversorgung bereitgehalten. Nach Angaben des Flughafens hatten 37 Passagiere Tinnitus- oder Trommelfellbeschwerden.

Der Großteil der Fluggäste sei aber am Abend mit einer von Corendon bereitgestellten Ersatzmaschine weiter nach Mallorca geflogen. Einige hätten dagegen von dem Angebot Abstand genommen, sagte der Sprecher, ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Obwohl der Druckabfall, der Sinkflug und das Herausfallen von Sauerstoffmasken aus der Kabinenverkleidung einen Schreckmoment für viele Passagiere bedeutet habe, habe es sich um einen Vorgang gehandelt, der mit routinemäßigem Vorgehen für die Crew beherrschbar gewesen sei. Die genaue Ursache für den Druckverlust war zunächst nicht bekannt.

Iranische Flugzeugbesatzung in Argentinien gestrandet

BUENOS AIRES: Wegen Widersprüchen in der Dokumentation hat ein argentinischer Richter die Pässe von fünf iranischen Besatzungsmitgliedern eines Transportflugzeugs eingezogen. Somit können die Männer das südamerikanische Land vorerst nicht verlassen, wie lokale Medien am Montag berichteten.

Die Iraner waren in der vergangenen Woche mit einer mit Autoteilen beladenen Boeing 747 der venezolanischen Fluglinie Emtrasur auf dem Flughafen von Buenos Aires gelandet. Laut der Dokumentation waren 14 Venezolaner und sieben Iraner an Bord. Tatsächlich kamen aber nur fünf iranische Besatzungsmitglieder an.

Einer der Iraner soll Mitglied der Revolutionsgarden sein, sagte Innenminister Aníbal Fernández nun. Die Organisation wird von den USA als terroristische Vereinigung eingestuft.

Medienberichten zufolge hatte die venezolanische Airline Emtrasur die Boeing 747 erst im Januar von der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air übernommen. Dieses Unternehmen ist wegen der mutmaßlichen Unterstützung der Revolutionsgarden mit US-Sanktionen belegt. Aus diesem Grund hat die Besatz nun offenbar auch Schwierigkeiten, Kerosin für den Weiterflug zu beschaffen.

Die Beziehungen zwischen Argentinien und dem Iran sind ohnehin angespannt. Die argentinische Justiz macht einflussreiche Politiker in Teheran für den schweren Bombenanschlag 1994 auf das jüdische Gemeindezentrum Amia in Buenos Aires mit 85 Toten verantwortlich.