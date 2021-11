Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.21 | Aktualisiert um: 21:20 | Überblick

Passagiere wegen zu viel Schlangestehen am Flughafen genervt

GENF: Das Schlangestehen beim Einchecken und bei der Pass- sowie Sicherheitskontrolle am Flughafen nervt die Passagiere. Wenn der Prozess damit beschleunigt werden kann, sind heute deutlich mehr Menschen mit der Abfrage biometrischer Daten einverstanden als noch vor zwei Jahren, wie aus einer Umfrage des Internationalen Verbands der Fluggesellschaften (IATA) hervorgeht. Vor der Corona-Pandemie hätten Passagiere durchschnittlich eineinhalb Stunden mit Einchecken, Kontrollen und Gepäckannahme verbracht, heute seien es zu Stoßzeiten drei Stunden, berichtete der Verband am Montag in Genf.

Bei der Befragung hätten in diesem Jahr 73 Prozent der Reisenden gesagt, sie seien einverstanden mit der Abfrage biometrischer Daten, wenn dies das Prozedere am Flughafen beschleunige. 2019 waren es 46 Prozent. Gleichzeitig äußerten in diesem Jahr 56 Prozent der Befragten Sorge über einen möglichen Datenmissbrauch.

An der Umfrage nahmen mehr als 13.000 Befragte in 186 Ländern teil. Allerdings waren 2021 deutlich mehr Geschäftsreisende und Vielflieger als Touristen unterwegs. Der Verband beantwortete Fragen, wie das das Ergebnis beeinflusst haben könnte, zunächst nicht.

Biometrische Daten werden zum Beispiel durch Prüfung des Fingerabdrucks, Scan der Iris im Auge oder Gesichtserkennung generiert, weil diese Merkmale bei jedem Menschen einzigartig sind. So können sie einwandfrei und automatisch durch Maschinen identifiziert werden.

In der Umfrage geht es um mögliche Verbesserungen des Reiseerlebnisses. 55 Prozent fanden vor allem das Anstehen unmittelbar vor dem Einsteigen in das Flugzeug verbesserungswürdig, 41 Prozent nannten das Warten bei der Sicherheitskontrolle und 38 Prozent das Warten bei der Passkontrolle. Es konnten mehrere Bereiche gleichzeitig genannt werden.

Flugzeugfinanzierer will 111 Airbus-Jets bestellen

DUBAI: Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai die Eckdaten für einen weiteren Großauftrag ausgehandelt. Der Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation (ALC) unterzeichnete eine Absichtserklärung über den Kauf von 111 Passagier- und Frachtflugzeugen, wie Airbus am Montag in Dubai mitteilte. Die Bestellung umfasst Maschinen aus allen derzeit angebotenen Modellreihen - darunter sieben Exemplare der neuen Frachtversion des Großraumjets A350, die erst Mitte des Jahrzehnts auslieferungsbereit sein soll.

Der Löwenanteil der Bestellung entfällt mit 25 Maschinen vom Typ A220 und 55 vom Typ A321neo auf die Kurz- und Mittelstreckenjets. Außerdem will ALC 20 Exemplare des kleinsten Langstreckenjets A321XLR sowie 4 Großraumjets vom Typ A330neo ordern.

Bereits am Sonntag hatte das US-Unternehmen Indigo Partners für seine Billigflug-Beteiligungen Wizz Air (Ungarn), Frontier (USA), Volaris (Mexiko) und Jetsmart (Chile/Argentinien) insgesamt 255 Airbus-Jets bestellt.