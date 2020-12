Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.20 | Überblick

Pariser Luftfahrtschau im Juni 2021 wegen Corona abgesagt

PARIS: Die Pariser Luftfahrtschau im Sommer 2021 ist wegen der Coronakrise abgesagt worden.

Die «unvermeidliche Entscheidung» sei getroffen worden angesichts der internationalen Gesundheitssituation und der Besucherzahlen, die so eine Messe generieren würde, teilte der Veranstalter am Montag mit. Die Pariser Luftfahrtschau auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris zählt zu den bedeutendsten internationalen Luftfahrtmessen der Welt. Sie hätte vom 21. bis 27. Juni 2021 stattfinden sollen. Die nächste Luftfahrtschau in Le Bourget ist nun für 2023 angesetzt.