Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Zwei Hubschrauber bei Brand in USA zusammengestoßen - Drei Tote

CABAZON: Im Kampf gegen ein Feuer im Süden Kaliforniens sind Behörden zufolge zwei Hubschrauber zusammengestoßen und drei Einsatzkräfte dabei ums Leben gekommen. Alle drei hätten in einem der Hubschrauber gesessen, sagte David Fulcher von der Feuerwehrbehörde Cal Fire auf einer Pressekonferenz, wie aus einem Videomittschnitt auf dem Twitter-Account der Feuerwehr hervorgeht. Dieser sei nach dem Zusammenstoß am Sonntagabend (Ortszeit) in Cabazon im Bezirk Riverside östlich der US-Metropole Los Angeles abgestürzt. Der andere Helikopter habe sicher landen können.

Beide Hubschrauber seien von Cal Fire zur Bekämpfung des Feuers gerufen worden, das sich von einem Gebäude aus auf nahe gelegene Vegetation ausgedehnt habe. Sie hätten unterschiedliche Aufgaben gehabt. Der abgestürzte Hubschrauber sei zur Beobachtung der Löscharbeiten im Einsatz gewesen, sagte Fulcher weiter. Der andere, der sicher landen konnte, war demnach ein Sikorsky Skycrane. Dieser Typ kann Löschwasser sowie Brandschutzmittel transportieren. Wie es genau zu dem Zusammenstoß in der Luft kam, war zunächst nicht bekannt.