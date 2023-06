Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.23 | Überblick

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Schweden

STOCKHOLM: Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Schweden sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die kleine Propellermaschine stürzte am Sonntagabend in der Nähe der Ortschaft Arkösund etwa 120 Kilometer südwestlich von Stockholm ins Wasser. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Taucher und Hubschrauber bei einem größeren Sucheinsatz nacheinander beide Insassen. Sie stammten demnach aus Ungarn und waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Der Absturzort blieb zunächst für Untersuchungen und zur Vorbereitung der Bergung des Fliegers abgesperrt.

Das Flugzeug war nach Angaben des schwedischen Rundfunksenders SVT am Sonntagabend in Polen gestartet und auf dem Weg nach Dala-Järna. Im Anschluss änderte es aber aus unbekannten Gründen seine Flugroute Richtung Skavsta. Bei dem kleineren Propellerflugzeug handelt es sich demnach um den Typ «Rallye», das Wrack wurde nach Angaben des Rundfunksenders am Montagmorgen lokalisiert.