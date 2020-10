Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.20 | Überblick

Israel und Emirate bauen direkte Verkehrsverbindungen aus

TEL AVIV: Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen bauen Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre direkten Verkehrsverbindungen weiter aus. Am Montag landete erstmals ein kommerzieller Flug der emiratischen Fluggesellschaft Etihad in Israel, wie das Unternehmen mitteilte. «Schalom Tel Aviv! Danke für den sehr warmen Empfang in Israel», schrieb Etihad bei Twitter und veröffentlichte dazu Bilder des Flugzeugs und der Crew. Der Rückflug ist für den 21. Oktober geplant. Etihad hat auch eine Webseite auf Hebräisch eingerichtet und plant regelmäßige Flüge nach Israel.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besuchte am Montag außerdem ein emiratisches Frachtschiff, das im Hafen von Haifa eingelaufen war. «Wir verbinden den Staat Israel mit einem Seeweg, der ihm billigere Güter und Produkte von ausgezeichneter Qualität bringen wird», sagte Netanjahu. Israel sei von einer international isolierten «Sackgasse» zu einer «zentralen Kreuzung geworden, in der Luft und zu See».

Die Außenminister der Emirate und Bahrains sowie Netanjahu hatten Mitte September in Washington die Aufnahme diplomatischer Beziehungen besiegelt. Die beiden ölreichen Golfstaaten versprechen sich wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber mit Israel vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.

Im Gegenzug für die Vereinbarung mit den Emiraten will die israelische Regierung die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Die arabischen Staaten verfolgten bislang den Ansatz, die Lösung des Konflikts mit den Palästinensern zur Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu machen. Die Palästinenser fühlen sich daher von den jüngsten Abkommen verraten.