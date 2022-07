Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.22 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

Italiens Regierung prüft Ita-Angebote - Gebote niedriger

ROM: Die italienische Regierung prüft Medienberichten zufolge die Kauf-Angebote für die Nachfolgerin der früheren Alitalia, Ita Airways. Zu den Bietern für die Fluggesellschaft zählen demnach die Groß-Reederei MSC zusammen mit der deutschen Lufthansa und der US-Investmentfonds Certares mit Delta Air Lines sowie Air France-KLM. Der «Corriere della Sera» berichtete in seiner Mittwochsausgabe, dass ein Treffen im zuständigen Finanzministerium wegen der eingegangenen Gebote für Mittwoch geplant war. Die Regierung hofft demnach, dass die wirtschaftliche Bewertung der Ita nicht unter den staatlichen Investitionen dafür liege, nämlich bislang etwa 720 Millionen Euro.

Am Dienstag endete die Möglichkeit für die Bieter, in die Bücher Itas zu blicken und ein Angebot abzugeben. Der «Corriere della Sera» berichtete, MSC und Lufthansa könnten ihre Bewertung für Ita von ursprünglich einer Milliarde Euro auf 800 bis 850 Millionen Euro reduziert haben. Die Einschätzung von Certares könnte bei 550 bis 600 Millionen Euro und damit ebenfalls niedriger liegen. Die Regierung muss als nächstes entscheiden, ob und mit wem sie in konkrete Verhandlungen geht.

Nach dem Aus der insolventen Alitalia ging Ita Airways am 15. Oktober 2021 an den Start. Eigentümer ist bislang das Finanzministerium. Beim Verkauf ist die Rede von etwa 80 Prozent, die die Regierung von der Fluglinie veräußern will. Der übrige Anteil soll zunächst beim Staat bleiben. MSC will bei einem Deal die Mehrheit übernehmen und Lufthansa eine Minderheitsbeteiligung halten.

200 Mechaniker in Dänemark schließen sich SAS-Streik an

KOPENHAGEN: 200 Flugzeug-Mechaniker in Dänemark wollen sich am Donnerstag dem Streik der Piloten bei der angeschlagenen Fluglinie SAS anschließen. Die Mechaniker in der Gewerkschaft Dansk Metal kündigten an, SAS-Flugzeuge während des Streiks nicht zu warten.

Dem dänischen Fernsehen teilte SAS am Mittwoch mit, das Unternehmen wolle versuchen, die Flugzeuge in anderen Ländern warten zu lassen. «Aber es ist klar, dass uns das in Bezug auf die Flugzeuge, die gerade am Boden sind und regelmäßige Instandhaltung benötigen, trifft», sagte eine dänische SAS-Sprecherin dem Sender DR. «Wenn die Piloten zurückkommen, können wir nicht sofort mit ihnen fliegen.»

Der Pilotenstreik legte am Mittwoch in Kopenhagen 34 von 100 SAS-Abflügen lahm. Insgesamt sind von dem Ausstand nach gescheiterten Tarifverhandlungen nach SAS-Angaben täglich 30.000 Passagiere betroffen.