Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Vier Tote bei Absturz eines Hubschraubers auf Militärgelände in USA

HONOLULU: Mindestens vier Menschen sind Medienberichten zufolge beim Absturz eines Hubschraubers auf einem Militärgelände im US-Bundesstaat Hawaii getötet worden. Der Helikopter habe am Dienstagvormittag (Ortszeit) an einer Übung auf dem Raketenstart- und Testgelände der US Navy nahe Kekaha auf der Insel Kauai teilgenommen, berichteten der US-Sender ABC und andere Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Militärs. Die Ursache für den Absturz war zunächst nicht klar.

Die vier Getöteten arbeiteten für das zivile Unternehmen Croman, das Aufträge für die US Navy ausführt, wie ABC aus einer Mitteilung der Firma zitierte. Bei dem Hubschrauber handelte es sich demnach um einen Sikorsky S-61N. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Das Gelände im wüstenartigen Westen von Kauai ist nach Angaben der US Navy die weltweit größte, mit Instrumenten ausgestattete Anlage für zeitgleiche Operationen zu Boden, in der Luft und im Wasser.