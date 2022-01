Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.01.22 | Aktualisiert um: 16:30 | Überblick

Airbus plant weltweit 6000 Neuanstellungen

TOULOUSE: Der europäische Flugzeugbauer Airbus will im ersten Halbjahr 6000 Arbeitskräfte einstellen. Die Posten sollen weltweit besetzt werden, wie Airbus am Mittwoch mitteilte. Wie viele der Stellen neu geschaffen werden, konnte eine Sprecherin auf Anfrage nicht beziffern. Etwa ein Viertel der Anstellungen soll laut Mitteilung aber neue Fertigkeiten bringen, die etwa in den Bereichen Cybertechnologie oder Digitalisierung gebraucht würden. Zum Halbjahr wolle der in Toulouse ansässige Konzern die Zahl externer Anstellungen neu bewerten.

Wegen heftigen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrtbranche hatte Airbus Ende Juni 2020 den Abbau von 15.000 Stellen weltweit angekündigt. Später hieß es allerdings, es könnten ein paar Tausend weniger werden. Im vergangenen Jahr (Stand 30. September) hatte der Konzern weltweit knapp 126.000 Mitarbeiter.