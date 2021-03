Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Griechischer Unabhängigkeitstag: Flugzeug malt «200» in den Himmel

ATHEN: Zum 200. Jahrestag des Beginns der Revolution gegen das Osmanische Reich hat am Mittwoch ein Flieger der griechischen Aegean Airlines über der griechischen Halbinsel Peloponnes eine gewaltige «200» in den Himmel gezeichnet. Die Aktion war auf Internetseiten zur Flug-Nachverfolgung gut sichtbar - vom Startpunkt am Athener Flughafen bis nach Olympia im Westen der Halbinsel. Der Schriftzug maß rund 70 mal 40 Kilometer.

Es ist eine der wenigen Aktionen, die zu dieser besonderen Ausgabe des griechischen Nationalfeiertags (Donnerstag) stattfinden - wegen Corona mussten die meisten Veranstaltungen abgesagt werden. Lediglich die große Militärparade am Donnerstagvormittag wird wie geplant durchgeführt - an ihr werden Vertreter der damaligen Großmächte Russland, Frankreich und Großbritannien teilnehmen, die mit ihren Flotten die Befreiung von der Osmanischen Herrschaft unterstützten. Es werden für Großbritannien Prince Charles, für Russland Premier Michail Mischustin und für Frankreich Verteidigungsministerin Florence Parly erwartet.

Scheuer will am Donnerstag mit Luftfahrtbranche über Tests beraten

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am Donnerstag mit Vertretern der Luftverkehrsbranche über die geplanten zusätzlichen Corona-Tests etwa für Mallorca-Urlauber beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen. Bei den Beratungen am Nachmittag soll es um die konkrete Ausgestaltung der Tests gehen.

Alle Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren, sollen künftig einen Corona-Test machen, auch wenn sie aus einem Nichtrisikogebiet wie aktuell Mallorca kommen. Darauf hatten sich Bund und Länder verständigt.

Die Rücknahme von Reisebeschränkungen für Mallorca war auf massive Kritik gestoßen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hatte angekündigt, Reisenden sollten Testangebote gemacht und die Tests vor Abflug kontrolliert werden. Es seien aber noch viele organisatorische und logistische Details ungeklärt.