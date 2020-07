Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.20 | Überblick

Boeing-Frachtflugzeug gerät beim Beladen in China in Brand

SHANGHAI/ADDIS ABEBA: Beim Beladen auf dem Pudong-Flughafen der chinesischen Metropole Shanghai ist am Mittwoch ein äthiopisches Frachtflugzeug in Brand geraten.

Wie die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines in einer Stellungnahme erklärte, handelt es sich dabei um eine zweistrahliges Maschine vom Typ Boeing 777. «Das Bodenpersonal und die Besatzung sind alle wohlauf», heißt es in der Erklärung. Das Feuer sei gelöscht. Angaben zum entstandenen Schaden gab es zunächst nicht. Die Brandursache werde nun von den zuständigen Behörden untersucht. Der Boeing-Jet sollte Fracht von Shanghai in die brasilianische Metropole São Paulo transportieren.