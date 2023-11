Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.23 | Überblick

Saudi-Arabien will beim Londoner Flughafen Heathrow einsteigen

LONDON: Saudi-Arabien will beim Londoner Flughafen Heathrow einsteigen.

Der Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) will laut einer Mitteilung vom Mittwoch zehn Prozent der Anteile übernehmen, die bisher vom Baukonzern Ferrovial gehalten werden. Ferrovial war bisher der größte Anteilseigner und will sich nun von seinen insgesamt 25 Prozent trennen. Davon sollen neben dem Verkauf an Saudi-Arabien 15 Prozent an die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian gehen. Mit dem Verkauf will das Unternehmen rund 2,37 Milliarden Pfund (2,73 Mrd Euro) einnehmen. Der Flughafen Heathrow im Westen Londons ist der größte Airport Großbritanniens und zählt zu den führenden in Europa.