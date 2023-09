Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Iran streicht Flugverbindungen nach Aserbaidschan und Armenien

TEHERAN: Der Iran hat Flugverbindungen in die Nachbarländer Aserbaidschan und Armenien gestrichen. Dies berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch unter Berufung auf den Chef der Luftfahrtbehörde. Hintergrund waren Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach.

Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte am Dienstagmorgen einen breit angelegten Militäreinsatz zur Eroberung Berg-Karabachs begonnen. Einen Tag danach wurde Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart. Die Region liegt zwar auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die beiden Ex-Sowjet-Länder kämpfen seit Jahrzehnten um Berg-Karabach.