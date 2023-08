Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.23 | Überblick

Streik am Londoner Airport Gatwick nach Tarifeinigung abgesagt

LONDON: Nach einer Tarifeinigung ist ein neuer Streik am Londoner Großflughafen Gatwick kurzfristig abgewendet worden.

Eigentlich wollten Beschäftigte des Bodenpersonals, darunter Gepäckabfertiger und Check-in-Mitarbeiter, von diesem Freitag an bis zum 8. August die Arbeit niederlegen. Wie die Gewerkschaft Unite am Mittwoch mitteilte, nahmen die Mitglieder nun aber ein erhöhtes Angebot des Dienstleisters Gatwick Ground Services über 10,1 Prozent mehr Lohn an. Bei anderen Unternehmen gibt es allerdings noch keine Einigung, so dass es demnächst doch wieder zu Streiks an dem Airport südlich der britischen Hauptstadt kommen könnte.