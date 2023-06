Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.23 | Überblick

Frankfurter Flughafen erholt sich im Mai weiter

FRANKFURT/MAIN: Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im Mai weiter von der Corona-Krise erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz rund 5,1 Millionen Passagiere und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Damit lag das Aufkommen noch 17,5 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Mai 2019. Im April hatte der Rückstand bei rund 20 Prozent gelegen. Im Gesamtjahr soll das Passagieraufkommen in Frankfurt nach Einschätzung des Fraport-Vorstands auf etwa 80 bis 90 Prozent des Rekordniveaus von 2019 klettern.

Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im Mai indes erneut zurück. Mit 155.963 Tonnen lag es 10,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.