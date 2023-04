Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.23 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Gericht: Nicht weniger Starts und Landungen am Amsterdamer Flughafen

HAARLEM: Am Amsterdamer Flughafen Schiphol müssen nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weniger Flugzeuge starten und landen. Ein Verwaltungsgericht in Haarlem gab am Mittwoch Fluggesellschaften recht und erklärte eine Anordnung der Regierung für unwirksam.

Die Regierung hatte zuvor entschieden, dass der europäische Großflughafen die Zahl der Flüge von jetzt maximal 500.000 im Jahr ab November auf 460.000 Flüge reduzieren müsse, um Lärm und den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern. Im kommenden Jahr sollte die Obergrenze von 440.000 Flüge gelten. Nach Ansicht des Gerichts hat die Regierung aber Verfahrensregeln verletzt.

Die Fluggesellschaft KLM hatte mit vier weiteren Unternehmen dagegen geklagt. Sie hatten angeführt, die Regierung habe keine Alternativen geprüft. Eine Reduzierung der Zahl der Flüge könne auch gegen europäische Regeln verstoßen. Schiphol ist ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Luftverkehr. Die Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie Lärm und CO2-Ausstoß auch bei gleichbleibender Flugzahl verringern können.

Die Auflage der Regierung ist losgelöst von der jüngsten Ankündigung des Flughafens, bis spätestens Ende 2025 Nachtflüge und Privatjets zu verbieten. Auch dagegen protestieren Fluggesellschaften.

Kobra im Flieger - Pilot in Südafrika muss notlanden

KAPSTADT: In Südafrika hat ein Pilot während eines Flugs eine giftige Kobra unter seinem Sitz gefunden und eine schnelle Notlandung gemacht. Er war mit vier Passagieren in einer kleinen Maschine auf einem Inlandsflug zwischen zwei Kleinstädten, als er etwas Kaltes an seinem Bein spürte, berichtete die Lokalzeitung «Times Live». Als der Pilot Rudolph Erasmus nach unten schaute, habe er die Kobra zusammengerollt unter seinem Sitz liegen sehen, sagte er nach Angaben der Zeitung. Der Biss einer Kobra hat lebensbedrohliche, neurotoxische Wirkungen, die innerhalb von 30 Minuten bis vier Stunden zum Tod führen können.

Erasmus wurde am Mittwoch von Kollegen als Held mit eisernen Nerven gefeiert. Nach einem Moment der Fassungslosigkeit habe er die Passagiere über die geplante Notlandung informiert, sagte Erasmus. Er habe vor allem keine Panik machen wollen. Der Flieger habe sich zu dem Zeitpunkt auf 3300 Meter Höhe befunden. Nach wenigen Minuten habe die Beechcraft Baron, ein zweimotoriges Kolbenflugzeug, sicher auf der Landebahn der Kleinstadt Welkom aufgesetzt. Die Passagiere seien langsam ausgestiegen und in Sicherheit gebracht worden. Der «ungebetene Gast» habe in der Zwischenzeit aber entwischen können und werde weiterhin gesucht, so Erasmus.