Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.01.23 | Überblick

Flugzeugabsturz in Nepal: Hersteller und Versicherungen vor Ort

KATHMANDU: Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten untersuchen Vertreter des Flugzeugherstellers und Versicherungsfirmen die Absturzstelle. Drei Tage nach dem Unglück seien zudem bislang 71 Leichen von 72 Menschen an Bord gefunden worden, sagte ein Sprecher der betroffenen einheimischen Yeti Airlines der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Noch nicht alle Leichen seien identifiziert worden. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauerten an. Die Blackbox wurde am Montag gefunden.

Die Maschine verunglückte am Sonntagmorgen auf dem etwa halbstündigen Flug zwischen der Hauptstadt Kathmandu und der zweitgrößten Stadt Pokhara beim Landeanflug. Pokhara ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, unter anderem zum Annapurna-Massiv, einer beliebten Wanderregion. Es ist eines der schlimmsten Luftverkehrsunglücke seit Jahren in dem armen Land.

Bei der Maschine handelte es sich um eine ATR 72-500, ein Regionalverkehrsflugzeug für Kurzstrecken. Die zweimotorigen Maschinen sind auch an anderen Orten auf der Welt im Einsatz. Die französisch-italienische Firma Avions de Transport Régional (ATR), ein Joint Venture von Airbus und Leonardo, teilte mit, sie unterstütze die Untersuchungen zum Absturz.

In Nepal gibt es immer wieder Flugzeugabstürze. Das hat unter anderem damit zu tun, dass dort viele der welthöchsten Berge liegen, darunter der Mount Everest, und sich Wetterverhältnisse schnell ändern können. Die Sicherheitsaufsicht durch die nepalesischen Luftfahrtbehörden ist aus Sicht der EU zudem nicht ausreichend. Wegen Sicherheitsbedenken dürfen nepalesische Fluggesellschaften deshalb nicht im EU-Luftraum fliegen. Auch die Fluggesellschaft Yeti Airlines steht wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste der EU.