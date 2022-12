Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Ethiopian Airlines: Wieder Flüge nach Tigray möglich

ADDIS ABEBA: Äthiopiens größte Fluggesellschaft Ethiopian Airlines will ab Mittwoch wieder Linienflüge in die ehemals umkämpfte Region Tigray anbieten. «Wir hoffen, dass diese Flüge dafür sorgen werden, dass die Menschen in Tigray wieder Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen können», sagte der Geschäftsführer der Fluggesellschaft, Mesfin Tasew, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Mit der Fluganbindung solle außerdem die wirtschaftliche Lage in Tigray verbessert werden.

Zwei Jahre lang war die Region weitgehend vom Rest der Welt abgeschnitten. Die äthiopische Regierung hatte die Telekommunikation, das Bankwesen, die Stromversorgung und den Luftverkehr in Tigray eingestellt, nachdem die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) trotz Verbots aus Addis Abeba Regionalwahlen im nördlichen Teil der Region abhielt. Bei den Kampfhandlungen seit November 2020 starben nach UN-Angaben mehrere Hunderttausend Menschen.

Im November dieses Jahres hatte die äthiopische Regierung jedoch ein Friedensabkommen mit der TPLF geschlossen. Am Dienstag war eine Delegation der äthiopischen Regierung in die Provinzhauptstadt Mek'ele geflogen, um den Friedensprozess weiter voranzutreiben.