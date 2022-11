Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Hubschrauber stürzt auf Dach eines Wohnhauses in Melbourne

MELBOURNE: Glimpflicher Ausgang eines Hubschrauberunglücks im australischen Melbourne: Obwohl der Helikopter am Mittwoch mitten auf das Dach eines Wohnhauses im Südosten der Millionenmetropole stürzte, kam niemand ums Leben.

Der Pilot - und einzige Insasse - sei für eine Stunde in dem Wrack eingeklemmt gewesen, bis Rettungskräfte ihn mithilfe eines Krans befreien konnten, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Der Mann wurde mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls war niemand in dem Bungalow, so dass es keine weiteren Verletzten gab. Die Absturzursache war zunächst unklar.