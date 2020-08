Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.08.20 | Aktualisiert um: 22:55 | Überblick

Lufthansa und Easyjet landen als erste am BER

SCHÖNEFELD: Lufthansa und Easyjet werden die ersten sein, die Passagiere zum neuen Hauptstadtflughafen BER bringen. Maschinen der beiden Fluggesellschaften sollen am 31. Oktober gleichzeitig auf den beiden Landebahnen aufsetzen und am neuen Terminal in Schönefeld andocken, kündigte die Flughafengesellschaft am Freitag an. Die ersten Starts solle es am nächsten Tag durch Easyjet geben.

Anders als zum Eröffnungstermin 2012 soll es kein großes Fest mit Tausenden Gästen geben. Das war nach der Geschichte von Baumängeln und abgesagten Eröffnungsterminen ohnehin nicht vorgesehen, nun beschränkt die Corona-Krise die Möglichkeiten.

«Es wird eine kleine Veranstaltung sein», sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, dessen Unternehmen den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund gehört. Erwartet würden «die Spitzen der Gesellschafter, der Aufsichtsrat und einige weitere Prozesspartner». Auch der Abschied vom Flughafen Tegel am 8. November werde kleiner ausfallen als gedacht, sagte Lütke Daldrup.

United Airlines will bis zu 2850 Piloten in Zwangsurlaub schicken

CHICAGO: Die US-Fluggesellschaft United Airlines will im Oktober bis zu 2850 Piloten in unbezahlten Zwangsurlaub schicken, wenn Hilfsmaßnahmen der Regierung in der Corona-Krise nicht verlängert werden. Dies würde zunächst bis Ende November gelten, hieß es in einer E-Mail von United an die Belegschaft, die der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Gut 850 weitere Piloten wurden gewarnt, dass sie im Oktober und November ebenfalls in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden könnten.

Der Luftverkehr ist angesichts der Pandemie weiterhin stark eingeschränkt. Zum 1. Oktober - einen Monat vor der US-Präsidentenwahl - laufen die bisherigen US-Hilfsmaßnahmen für die Branche aus. Demokraten und Republikaner konnten sich bisher nicht auf ein neues Unterstützungspaket einigen. Konkurrent American Airlines kündigte diese Woche an, dass im Oktober 17.500 Mitarbeiter in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden und 1500 weitere ihre Jobs verlieren könnten.

US-Fluggesellschaften mussten sich im Gegenzug für 25 Milliarden US-Dollar (22 Mrd Euro) an Staatshilfen in der Corona-Krise verpflichten, bis Ende September keinen Personalabbau vorzunehmen.

Fluggesellschaft Norwegian ruft nach weiterer Finanzspritze

OSLO: Die norwegische Airline Norwegian hat seit dem Ausbruch des Corona-Virus so viele Verluste gemacht, dass sie nach eigenen Angaben auf weitere Hilfen angewiesen ist. «Wir sind dankbar für die Darlehensgarantie, die uns die norwegische Regierung zur Verfügung gestellt hat und wofür wir hart gearbeitet haben. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen reicht es jedoch nicht aus, diese anhaltende Krise zu überstehen», sagte Konzernchef Jakob Schram am Freitag laut einer Pressemitteilung.

Im Mai gelang es Norwegian, Schulden in Aktien umzuwandeln. Das machte den Weg frei für staatliche Kreditgarantien im Wert von 3 Milliarden Kronen (285 Mio Euro) und 340 Millionen Kronen (32,3 Mio Euro) von privaten Banken.

Der Umsatz sei gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um 65 Prozent auf 7 Milliarden norwegische Kronen (665 Mio Euro) zurückgegangen, hieß es nun. Die Verluste beliefen sich demnach auf minus 4,8 Milliarden Kronen (456 Mio Euro) vor Steuern.

«Anfang 2020 erwarteten wir dank erfolgreicher kostensparender Initiativen und eines effizienteren Betriebs ein positives Ergebnis und den besten Sommer aller Zeiten», sagte Schram. «Dann wurden wir von Covid-19 getroffen und die Nachfrage hörte buchstäblich von einem Tag auf den anderen auf.» Die Anzahl der Passagiere sei um 71 Prozent gesunken. 8000 Mitarbeiter wurden inzwischen freigestellt oder entlassen.

Lufthansa kommt mit Ticketerstattungen voran

FRANKFURT/MAIN: Die Lufthansa kommt mit den Erstattungen stornierter Tickets aus der Corona-Krise voran. Im laufenden Jahr seien in der Gruppe nun 2,5 Milliarden Euro an 5,6 Millionen Kunden zurückgeflossen, teilte der MDax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Damit sind aber immer noch 1,2 Millionen Anträge offen mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro.

In den vergangenen sieben Tagen wurden den Angaben zufolge täglich 20.000 Fälle erledigt. Ginge es im gleichen Tempo ohne neue Stornierungen weiter, wäre der Berg in 60 Tagen abgearbeitet. Der Konzern hatte angekündigt, bis Ende August die Fälle aus der ersten Jahreshälfte zu erledigen.

Nach EU-Recht sind Fluggesellschaften bei von ihnen veranlassten Stornierungen zur Rückzahlung des Ticketpreises innerhalb von sieben Tagen verpflichtet. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs im März hatte Lufthansa automatische Erstattungsprozesse abgestellt und auf Einzelfallprüfungen bestanden. Wie andere Gesellschaften auch versuchte sie zudem, die Kunden mit Gutscheinen zu befriedigen. Das Vorgehen löste scharfe Kritik von Verbraucherschützern und Anzeigen bei den