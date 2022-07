Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.22 | Überblick

Sicherheitshinweis für Schleudersitze - Luftwaffe schränkt Flüge ein

BERLIN: Die Bundeswehr hat Flüge des Kampfflugzeugs Eurofighter nach einem Sicherheitshinweis der Industrie eingeschränkt.

Für ein Bauteil der Schleudersitze sei ein Mangel gemeldet worden, der nun überprüft werde, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Der mögliche Defekt von Kartuschen, die als Treibmittel dienen und nicht ausreichend befüllt worden sein könnten, betrifft nach Industrieangaben Kunden über Deutschland hinaus und auch Nutzer anderer Kampfflugzeuge. Aufträge zur Sicherung des Luftraums und der Landes- und Bündnisverteidigung werden in Deutschland weiter erfüllt. Wegen des Problems verzichtete das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau am Freitag bei Besuch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf einen Demonstrationsflug.