Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.21

Lange Schlangen bei Einreise nach Großbritannien wegen Technikpanne

LONDON: Wegen Technikproblemen an der elektronischen Passkontrolle haben am Freitag zahlreiche Menschen über stundenlange Wartezeiten bei der Einreise nach Großbritannien geklagt. In den sozialen Netzwerken teilten Nutzer Fotos, die zahlreiche Menschen ohne Abstand zueinander an Flughäfen sowie Bahnhöfen zeigten. Von einem «Menschen-Stau» sprach der Journalist Louis Theroux.

«Uns ist ein Systemfehler bekannt, der sich auf die E-Gates auswirkt, die vom Grenzschutz besetzt und betrieben werden», twitterte der größte britische Airport London-Heathrow. «Dieses Problem betrifft eine Reihe von Einreisepunkten und ist nicht auf Heathrow beschränkt.» Nach Angaben von Reisenden machten Flughafenmitarbeiter den Grenzschutz für die Panne verantwortlich.

Normalerweise können die meisten Reisenden, die kein Visum benötigen, die sogenannten E-Gates nutzen. Dabei wird der Pass gescannt. Nun aber mussten alle Passagiere persönlich von Beamten überprüft werden. Landesweit stehen an 15 Flughäfen und Bahnhöfen mehr als 270 E-Gates zur Verfügung.

Das Innenministerium teilte am Nachmittag mit, das Problem sei behoben. Allerdings berichteten britische Medien unter Berufung auf Reisende, es gebe weiterhin lange Schlangen. Einige Passagiere twitterten, sie seien nach der Landung noch länger in ihrem Flugzeug gehalten worden, um nicht den «höllischen» Bedingungen im Terminal ausgesetzt zu werden.

Indien bestellt 56 Airbus-Militärflugzeuge - Produktion vor Ort folgt

NEU-DELHI: Indien kauft 56 Militärflugzeuge bei Airbus und sichert sich dafür eine Produktion im eigenen Land. Die ersten 16 Transportmaschinen vom Typ C295 für Indien würden noch im Airbus-Werk im spanischen Sevilla montiert, teilten Airbus und das indische Unternehmen Tata Advanced Systems am Freitag in Neu-Delhi mit. Die restlichen 40 Flugzeuge gleichen Typs sollen dann in einer Industriepartnerschaft von Airbus mit Tata in Indien entstehen.

Bei Tata betrachtet man den Deal als Meilenstein. «Zum ersten Mal wird ein indisches Privatunternehmen ein Flugzeug vollständig in Indien fertigen», sagte der Chef von Tata Advanced Systems, Sukaran Singh. Der Mitteilung zufolge sollen durch die Fertigung in Indien in den kommenden zehn Jahren direkt und indirekt etwa 25.000 Jobs entstehen.

Das Land bekommt die Maschinen in der Ausführung als Transportflugzeug. Vor Ort sollen sie dann mit einem elektronischen Kampfsystem aufgerüstet werden. Zum Kaufpreis der Flugzeuge machten die Partner keine Angaben. Indische Medien und das Staatsfernsehen berichteten von etwa 220 Milliarden Rupien (etwa 2,5 Milliarden Euro).

Hubschrauber stürzt auf Halbinsel Kamtschatka ab

PETROPAWLOWSK-KAMTSCHATSKI: Kurz nach dem für sechs Menschen tödlichen Absturz eines Flugzeugs ist es in Russland zu einem ähnlichen Unglück gekommen - vermutlich wieder mit Toten. Auf der Halbinsel Kamtschatka ganz im Osten des Landes sei ein Hubschrauber mit fünf Menschen an Bord abgestürzt, teilte das Ermittlungskomitee am Freitag mit. Zunächst lag keine offizielle Mitteilung vor, ob es Überlebende in dem nur schwer zugänglichen Gebiet gab.

Die Agentur Interfax meldete, dass die Überreste von mindestens drei Menschen gefunden worden seien. Der Hubschrauber vom Typ Kamow ??-27 gehört den Angaben nach zum Grenzschutz, der dem Inlandsgeheimdienst FSB unterstellt ist. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Erst am Mittwoch war nahe der Großstadt Chabarowsk unweit der Grenze zu China ein Flugzeug vom Typ Antonow An-26 abgestürzt. Am Freitag wurden nach Angaben des Ermittlungskomitees die sechs Leichen der Besatzungsmitglieder geborgen. An der Absturzstelle in der Taiga wird nach dem Flugschreiber gesucht. Die Maschine sollte Behörden zufolge in der Region Navigations- und Funküberwachungssysteme überprüfen.

In der Teilrepublik Udmurtien wird nach der Bruchlandung eines Rettungshubschraubers die Luftrettung zunächst ausgesetzt, wie das regionale Gesundheitsministerium am Freitag der Agentur Interfax zufolge mitteilte. Der Helikopter war wegen starker Seitenwinde in der Stadt Ischewsk fast 1000 Kilometer östlich von Moskau auf einer Garage gelandet und beschädigt worden. Ein Mensch wurde verletzt.

Rangeleien bei Protesten von Alitalia-Mitarbeitern

ROM: Bei Streikkundgebungen von Alitalia-Mitarbeitern ist es am Freitag bei Rom zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Mehrere Hundert Menschen blockierten in der Nähe des Flughafens Fiumicino einen Autobahnabschnitt. Die Polizei war stundenlang bemüht, zumindest eine Spur für Autos und Busse frei zu halten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Polizeikreise gab es dabei aber keine gewaltsamen Zusammenstöße der Demonstranten mit den Ordnungskräften.

Am Vormittag hatten sich die Alitalia-Streikenden vor einem Terminal des Hauptstadtflughafens versammelt und mit Rauchpatronen, Fahnen und Transparenten protestiert. Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen im neuen Unternehmen Ita, das Mitte Oktober die Nachfolge der defizitären Alitalia antritt. Von über 10.000 Alitalia-Mitarbeitern werden nur rund 2800 übernommen. Anfang der Woche waren Gespräche zwischen den Gewerkschaften und Ita geplatzt.

Die Arbeitnehmervertreter sprachen am Nachmittag von einer sehr hohen Streikbeteiligung von teils an die 100 Prozent an manchen Airports des Landes. Alitalia musste mehr als 170 inneritalienische und internationale Flüge streichen.