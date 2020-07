Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.20 | Überblick

Philippinen: Vier Tote nach Absturz eines Luftwaffenhubschraubers

CAUAYAN CITY: Bei dem Absturz eines Helikopters der philippinischen Luftwaffe im Norden des Landes sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Eine weitere Person wurde verletzt, wie das Militär und die Polizei am Freitag mitteilten. Unter den Toten seien auch die beiden Piloten. Ein Besatzungsmitglied habe das Unglück mit schweren Verletzungen überlebt. Die Maschine vom Typ Bell UH-1D Huey stürzte demnach kurz nach dem Start zu einem Trainingsflug in der Stadt Cauayan City in der Provinz Isabela ab. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.