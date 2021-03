Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.21 | Überblick

Eurowings will auf britischen Markt für Ferienflüge

KÖLN: Die Lufthansa-Tochter Eurowings steigt in den britischen Reisemarkt ein. Ab Ende Mai werde man die Ferien-Insel Mallorca mit den britischen Flughäfen Birmingham und Manchester verbinden, kündigte das Unternehmen am Freitag in Köln an. Geplant sind jeweils zwei Verbindungen pro Woche.

Hintergrund sind die Impf-Fortschritte in Großbritannien und die Öffnung touristischer Einrichtungen in Spanien. Nach entsprechenden Ankündigungen von Premierminister Boris Johnson hatte es einen Ansturm auf Flugtickets und Pauschalreisen gegeben. Eurowings betreibt auf Mallorca eine eigene Basis und verbindet als «Palma-Shuttle» die Ferien-Insel mit 24 Destinationen in Europa, 16 davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz.