Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Passagierflugzeug rollt in Moskau von Landebahn

MOSKAU: Bei ergiebigen Schneefällen ist in der russischen Hauptstadt Moskau ein Flugzeug mit 116 Menschen an Bord von der Landebahn gerollt.

Bei dem Vorfall am Freitag sei niemand verletzt worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Alle Passagiere hätten die Maschine am Flughafen Wnukowo selbst verlassen können. Weshalb die Boeing der Fluggesellschaft Yakutia erst rund 20 Meter hinter der Landebahn zum Stehen kam, war zunächst nicht klar. Die Passagiermaschine war in der Stadt Nerjungri im Osten Russlands gestartet. In Moskau hatte es in der Nacht zum Freitag mit Schneien begonnen. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz.

US-Behörde: Einreise für Fluggäste aus Großbritannien mit Coronatest

WASHINGTON: Zur Einreise in die USA sollen Flugpassagiere aus Großbritannien künftig einen negativen Coronatest vorlegen. Der PCR- oder Antigentest dürfe höchstens drei Tage vor der Abreise in die Vereinigten Staaten vorgenommen worden sein, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit.

In Großbritannien war zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Laut CDC sind die Tests eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, um die Gesundheit der Amerikaner zu schützen und verantwortungsbewusstes internationales Reisen sicherzustellen. Der Behörde zufolge muss Präsident Donald Trump die Anordnung noch unterschrieben. Sie tritt demnach voraussichtlich ab Montag in Kraft.

Die neue Maßnahme sieht vor, dass Passagiere aus Großbritannien Airlines noch vor der Abreise schriftlich oder auf elektronischem Wege über ihre Testergebnisse informieren. Die Fluggesellschaften müssen die Resultate demnach bestätigen. Ohne Test dürften Reisende nicht an Bord.