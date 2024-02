Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.24 | Aktualisiert um: 17:05 | Überblick

Kleinflugzeug stürzt in Wohnsiedlung: mehrere Tote in Florida

TAMPA: Wie aus dem Nichts stürzt im Süden der USA ein Kleinflugzeug in eine Siedlung. Es gebe mehrere Tote, sagt die Feuerwehr.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im US-Bundesstaat Florida sind nach Angaben von Rettungskräften mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine sei am Donnerstagabend (Ortszeit) in eine Wohnsiedlung der Stadt Clearwater gestürzt, teilte die Feuerwehr mit.

Sowohl in dem Flugzeug als auch unter den Bewohnern der aus transportablen Häusern bestehenden Siedlung habe es mehrere Tote gegeben, sagte Einsatzleiter Scott Ehlers vor Journalisten. Eine genaue Zahl konnte er nicht nennen. Die Arbeiten seien noch nicht abgeschlossen. Mindestens vier Häuser seien in Flammen aufgegangen. Wie viele Menschen an Bord der Maschine waren, stand zunächst nicht fest.

Es habe sich um eine Beechcraft Bonanza V35 gehandelt, sagte ein Sprecher der US-Luftfahrtbehörde FAA dem Sender CNN. Zur genauen Unglücksursache machte er keine Angaben. Der Pilot habe wenige Kilometer nach dem Start einen Notruf abgesetzt und Probleme mit dem Motor gemeldet, hieß es. Clearwater hat rund 110.000 Einwohner und liegt etwa 32 Kilometer westlich von Tampa an der Küste.

Frankfurter Flughafen läuft wieder im Normalbetrieb

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Luftsicherheitsstreik am Vortag ist der Frankfurter Flughafen am Freitag wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt.

Es könne punktuell zu kleinen Problemen kommen, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Vormittag. Bei großem Andrang könne es an verschiedenen Stellen haken, etwa am Check-in, den Sicherheitskontrollen sowie bei der Ein- und Ausreise. Die Passagiere sollten etwas mehr Zeit mitbringen, um sicher ihren Flug zu erreichen. Weil am Vortag mehr als 300 Flüge ausgefallen waren und Passagiere in Frankfurt nicht zusteigen konnten, sei es in den Terminals etwas belebter als an einem normalen Freitag. Geplant waren für diesen Tag am größten deutschen Flughafen 1137 Starts und Landungen.