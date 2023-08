Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Bundesregierung: Gewaltsamer Tod Prigoschins wäre nicht überraschend

BERLIN: Nach dem mutmaßliche Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin hält es die Bundesregierung für denkbar, dass der Absturz seines Flugzeugs mutwillig herbeigeführt worden ist.

«Besonders überraschend wäre ein gewaltsames Ende Prigoschins nicht», sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. Gleichzeitig betonte er, dass die Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse über die Umstände des Vorfalls habe. Der Chef der Privatarmee Wagner soll am Mittwochabend beim Absturz eines Flugzeugs in Russland ums Leben gekommen sein.