Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

DB: Nahezu kein Bahnverkehr am Vormittag

BERLIN: Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat am Freitagvormittag den Bahnverkehr nahezu komplett lahmgelegt. «Der Bahnverkehr der DB steht derzeit aufgrund des Streiks der EVG still. Die Situation an den Bahnhöfen ist aktuell ruhig», teilte die Deutsche Bahn online mit.

«Gegen 13.00 Uhr werden wir wieder schrittweise den Fernverkehr hochfahren. Im Regional- und S-Bahnverkehr der DB wird es etwas früher schon losgehen», sagte eine Sprecherin. Vor allem im Fernverkehr könnte es aber auch noch Stunden nach dem Warnstreikende zu Beeinträchtigungen kommen. Vom Ausstand betroffen sind laut Online-Mitteilung auch der Schienengüterverkehr, an den Rangierbahnhöfen bildeten sich Staus.

Die EVG hat die Beschäftigten bei rund 50 Bahnunternehmen zum Warnstreik am Freitagmorgen von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr aufgerufen. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen, die seit Ende Februar laufen. Die EVG verhandelt derzeit für rund 230.000 Beschäftigte neue Tarifverträge, 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Die nächsten Verhandlungen zwischen EVG und DB sind für kommenden Dienstag in Fulda angesetzt.

Mexiko verkauft Präsidentenflugzeug an Tadschikistan

MEXIKO-STADT: Nach mehreren missglückten Verkaufsversuchen hat Mexiko für sein Präsidentenflugzeug schließlich doch noch einen Käufer gefunden. Die Regierung Tadschikistans kaufte den Flieger für 92 Millionen Dollar (rund 84 Millionen Euro), wie der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstagabend (Ortszeit) sagte. Von dem Geld sollen zwei Krankenhäuser in armen mexikanischen Regionen gebaut werden. «Wir sind glücklich», sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

Seit seinem Amtsantritt 2018 hatte der linksnationalistische López Obrador das Flugzeug nie benutzt. Seiner Ansicht nach stand die luxuriöse Boeing 787 mit Platz für 80 Passagiere im krassen Gegensatz zur Armut, die in Mexiko herrscht. López Obrador nutzt innerhalb Mexikos Linienflüge und reist fast nie ins Ausland. Der Flieger war zu einem Preis von rund 219 Millionen Dollar (derzeit etwa 199 Millionen Euro) für seinen Vorgänger, Enrique Peña Nieto, gekauft worden.

Der Wunsch des Präsidenten, die Maschine schnell zu verkaufen, unter anderem an die USA, Kanada und Argentinien, scheiterte jedoch - und er griff auf andere Strategien zurück. Das Flugzeug wurde symbolisch für die Verbesserung des Gesundheitssystems in einer Lotterie verlost und auch zur Miete für Feiern und Betriebsausflüge angeboten.