Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Brüssel genehmigt 200 Millionen Euro Finanzhilfe für Alitalia

BRÜSSEL: Italien darf die angeschlagene Fluglinie Alitalia in der Corona-Krise mit 199,45 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission billigte die Finanzhilfe am Freitag. Das Geld soll direkte Pandemie-Schäden der Airline in der Zeit vom 15. März bis zum 15. Juni ausgleichen. Damals war der Flugverkehr praktisch zum Erliegen gekommen.

Noch nicht entschieden hat die Kommission nach eigenen Angaben über zwei weitere Unterstützungsmaßnahmen: Bereits seit 2018 prüft die Brüsseler Behörde einen von Italien gewährten Kredit für Alitalia über 900 Millionen Euro. Im Februar 2020 folgte ein weiteres Verfahren wegen eines zusätzlichen Darlehens über 400 Millionen Euro. Beide Verfahren laufen noch, wie die Kommission mitteilte.

Britische Fluglinie Virgin Atlantic streicht weitere 1150 Stellen

LONDON: Die angeschlagene britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat die Streichung von weiteren 1150 Stellen angekündigt. Die «zerstörerische Wirkung» der Pandemie mache es notwendig, weitere Sparmaßnahmen zu ergreifen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens. Zuvor hatte Virgin Atlantic bereits den Abbau von mehr als 3500 Arbeitsplätzen beschlossen.

Die massiven Sparmaßnahmen ergreift die Airline trotz eines milliardenschweren Rettungsdeals, der am Freitag gerichtlich bewilligt wurde. Das Geld soll teilweise von den beiden Anteilseignern Virgin Group und Delta Air Lines und teilweise von einem Hedgefonds kommen. «Das Ausmaß der Covid-19-Krise hat wohl kaum jemand vorhersehen können», sagte Virgin Atlantic-Chef Shai Weisslaut einer Mitteilung. «Die letzten sechs Monate waren ohne Zweifel die schwersten in unserer 36-jährigen Geschichte.» Aufgrund von Reisebeschränkungen war der Flugverkehr im Frühjahr fast zum Erliegen kommen, seitdem erholt sich die Branche nur langsam.