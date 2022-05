Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Flugzeug in China in Brand geraten - Passagiere evakuiert

PEKING: Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Tibet Airlines ist auf dem Flughafen der südwestchinesischen Metropole Chongqing in Brand geraten.

Die Maschine sei beim Start von der Bahn abgekommen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Die Insassen seien evakuiert worden, hieß es in Staatsmedien. Nach ersten unbestätigten Berichten sollen 113 Passagiere an Bord gewesen sein. Es habe demnach keine Toten gegeben, nur Leichtverletzte. Bei der Maschine handele es sich um einen Airbus A319. Tibet Airlines in Chongqing teilte auf dpa-Anfrage nur mit, dass der Vorfall noch untersucht werde.