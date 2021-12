Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.21 | Überblick

Neun Tote bei Flugzeugabsturz in der Dominikanischen Republik

SANTO DOMINGO: Bei einem Flugzeugabsturz in der Dominikanischen Republik sind neun Menschen ums Leben gekommen. Sieben Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder seien getötet worden, als der Privatjet vom Typ Gulfstream kurz nach dem Start nahe dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Santo Domingo abstürzte, teilte die Fluggesellschaft Helidosa am Mittwoch mit.

Die Maschine war auf dem Weg vom Flughafen La Isabela in El Higüero nach Miami im US-Bundesstaat Florida, als es offenbar zu Problemen kam und der Pilot auf dem Flughafen von Santo Domingo notlanden wollte. Dabei stürzte das Flugzeug ab und ging in Flammen auf. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Unter den Opfern war nach Angaben der Fluggesellschaft auch der Musikproduzent José Ángel Hernández alias «Flow La Movie», der unter anderem Erfolge mit den Reggaeton-Stars Bad Bunny und Ozuna gefeiert hatte.

Airbus soll in Großauftrag Boeing-Jets bei Qantas ersetzen

SYDNEY/TOULOUSE: Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat den US-Rivalen Boeing bei einem Großauftrag in Australien ausgestochen. Die australische Fluggesellschaft Qantas will ihre alternde Heimat-Flotte aus Boeing 737- und 717-Fliegern vornehmlich durch Maschinen von Airbus ersetzen, wie Qantas am frühen Donnerstag (Orstzeit) in Sydney mitteilte. Sollten die Qantas-Gremien zustimmen, gehen bis zu 134 Orders an Airbus für deren A320neo- und A220-Modellfamilien. 40 Jets sollen demnach fest bestellt werden, 94 weitere wären Kaufoptionen, die über ein Lieferfenster von mehr als zehn Jahren bezogen werden könnten.

Bis Ende des Geschäftsjahrs 2022 will Qantas die Bestellung festzurren. Finanzielle Details wurden keine genannt, es gebe aber bedeutende Rabatte auf den Listenpreis, hieß es von Qantas. Das ist bei Großbestellungen üblich. Airbus-Manager Christian Scherer sagte, er freue sich auf die Auslieferung der neuen Qantas-Flotte und auf die Zusammenarbeit mit den Australiern.

Die auf Airbus entfallende Bestellung ist ein Rückschlag für die modernisierte Boeing-Flugzeugversion 737 Max, die ohnehin in den vergangenen Jahren nach Abstürzen und Flugverboten krisengeplagt war.