Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.21 | Überblick

Pilot stirbt bei Kampfjet-Absturz in Russland

MOSKAU: In Russland ist erneut ein Militärflugzeug abgestürzt.

Ein Kampfjet vom Typ MiG-29 sei am Mittwoch im Süden des Landes in der Region Astrachan verunglückt, teilte der zuständige Wehrbezirk am Abend der Agentur Interfax zufolge mit. Der Pilot sei ums Leben gekommen. Weshalb es zu dem Absturz auf einem Testgelände kam, war zunächst unklar. Erst am Dienstag war nahe Moskau ein neu in Russland entwickeltes Militärflugzeug bei einem Testflug abgestürzt. Die drei Insassen der Maschine vom Typ Iljuschin Il-112B starben.