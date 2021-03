Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Britisches Militärflugzeug in Cornwall abgestürzt

LONDON: Ein Flugzeug der britischen Marine ist einem Bericht zufolge am Donnerstag in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall abgestürzt.

Das berichtete der britische Nachrichtensender Sky News unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen innerhalb des Militärs. Umgekommen ist dem Bericht zufolge bei dem Unglück aber niemand. Die beiden Piloten konnten sich demnach per Fallschirm rechtzeitig in Sicherheit bringen und erlitten nur kleinere Verletzungen. Die Polizei in den Grafschaften Devon und Cornwall bestätigte einen Einsatz der Rettungskräfte. Zwei Personen seien vor Ort behandelt worden und würden ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich oder einschneidend, hieß es in einem Tweet der Devon and Cornwall Police.