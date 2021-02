Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.21 | Überblick

EU-Parlament stimmt für Lockerung der Slot-Regelung an Flughäfen

BRÜSSEL: Fluggesellschaften sollen ihre Start- und Landerechte auf Flughäfen in der Europäischen Union pandemiebedingt auch weiterhin ohne ständige Nutzung behalten. Das Europaparlament stimmte für eine Lockerung der Slot-Regelung für die diesjährige Sommersaison, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Fluggesellschaften sollen demnach ein Viertel des Flugbetriebs vor Corona durchführen, wenn sie ihre Slots behalten wollen. Das ist deutlich weniger als die 80 Prozent, die in der Regelung eigentlich vorgesehen sind.

Aktuell ist diese Regelung allerdings komplett ausgesetzt. Bis zum 27. März werden auch ungenutzte Slots wie genutzte behandelt. Mit der neuen Regelung soll ein langsamer Weg zurück zur normalen Anwendung der Regelung nach dem Prinzip «use it or lose it» (nutze es oder verliere es) gefunden werden.

Konkret sieht die gelockerte Anwendung vor, dass Fluggesellschaften vor Beginn der Sommersaison Ende März die Hälfte ihrer Slots vorübergehend zurückgeben können. Von der verbliebenen anderen Hälfte müssen sie nur 50 Prozent der Slots nutzen, um sie zu behalten.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft begrüßte die Entscheidung zwar grundsätzlich, übte aber auch Kritik. Es bleibe schwer verständlich, warum die europäischen Institutionen hinter dem Vorschlag einer vollständigen Aussetzung der 80/20-Regelung zurückbleiben. Ein Ende des Nachfrageeinbruchs sei wegen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen nicht in Sicht. Der Branchenverband Airlines for Europe forderte, weitere Lockerungen der Slot-Regelung für die Sommersaison nicht auszuschließen.

Erste Kindergärten und Schulen in Israel öffnen nach Corona-Lockdown

TEL AVIV: Nach wochenlanger Schließung in der Corona-Krise haben in Israel erste Kindergärten und Schulen seit Donnerstag wieder geöffnet. Zunächst dürfen Kindergärten sowie erste bis vierte Schulklassen in Orten mit niedrigen Infektionszahlen wieder den Präsenzunterricht aufnehmen. Schrittweise sollen ältere Schüler folgen. Orientiert wird sich dabei neben den lokalen Infektionszahlen auch an der Impfdichte. Die Regierung hatte am Sonntag mit dem Ausstieg aus einem seit Ende Dezember geltenden Lockdown begonnen.

In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land läuft eine massive Impfkampagne. Bislang erhielten rund 3,7 Millionen Menschen eine Erstimpfung, davon bekamen etwa 2,3 Millionen auch die zweite Dosis. Die Regierung bemüht sich, der Kampagne nach einem Rückgang der Impfbereitschaft neuen Schwung zu verleihen.

Die Impfkampagne fiel lange zusammen mit hohen Neuinfektionszahlen. In den vergangenen Tagen zeichnete sich hier aber ein Rückgang ab. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag betrug die Zahl der neuen Fälle binnen 24 Stunden zuletzt 5540. Das waren fast 2000 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Schwerkranken lag allerdings weiterhin oberhalb der 1000er-Marke.

Corona-Pandemie verdirbt Fraport auch den Start ins Jahr

FRANKFURT/MAIN: Die verschärften Lockdowns und Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben dem Frankfurter Flughafen auch den Start in das neue Jahr verhagelt. Im Januar zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz 882.869 Passagiere und damit 80,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im Dezember war das Aufkommen im Jahresvergleich um 81,7 Prozent eingebrochen.

Viele Fluggesellschaften haben auf die Lockdowns in zahlreichen Ländern reagiert und ihr ohnehin gekapptes Flugangebot in den vergangenen Wochen weiter zurückgefahren. Deutlich besser lief es weiterhin im Cargo-Geschäft. Im Januar erhöhte sich das Aufkommen an Fracht und Luftpost in Frankfurt im Jahresvergleich um 18,1 Prozent auf 176.266 Tonnen.

Für das neue Jahr rechnet Fraport-Chef Stefan Schulte nach bisherigen Angaben mit einer Erholung des Passagierverkehrs, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt dürfte das Fluggastaufkommen nach seiner Schätzung aber nur 35 bis 45 Prozent des Rekordjahres 2019 erreichen.