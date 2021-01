Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

American Airlines mit weiterem hohen Quartalsverlust

FORT WORTH: Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat zum Jahresende angesichts der Corona-Krise einen weiteren hohen Quartalsverlust erlitten. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel unterm Strich ein Minus von 2,2 Milliarden Dollar (1,8 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Gewinn von 414 Millionen Dollar gegeben. Der Umsatz brach im Jahresvergleich um 64 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar ein.

«Unsere Finanzergebnisse für das vierte Quartal schließen das herausforderndste Jahr unserer Unternehmensgeschichte ab», erklärte Konzernchef Doug Parker mit Blick auf die Corona-Pandemie. Insgesamt musste American Airlines 2020 einen Verlust von 8,9 Milliarden Dollar verschmerzen, im Vorjahr hatte die Fluggesellschaft noch 1,7 Milliarden Dollar verdient. Die Erlöse fielen um 62 Prozent 17,3 Milliarden Dollar. Die Corona-Krise hatte den Flugverkehr zeitweise nahezu zum Erliegen und die Luftfahrtindustrie in Finanznot gebracht.

Pilotenfehler führten zu Absturz von «Tante Ju» 2018 in der Schweiz

BERN: Pilotenfehler waren 2018 für den tödlichen Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs mit 20 Menschen an Bord in der Schweiz verantwortlich. Das berichtete die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) am Donnerstag in ihrem Abschlussbericht. Sie sprach von einer «hochriskanten Flugführung». Die erfahrenen Piloten im Alter von 62 und 63 Jahren hätten die Maschine in geringer Höhe und mit gefährlich tiefer Geschwindigkeit in ein enges Tal geflogen. Als das Flugzeug in Turbulenzen geriet, hätten sie die Kontrolle verloren und keinen Raum gehabt, die Maschine aufzufangen.

Die rund 80 Jahre alte Maschine vom Typ Junkers Ju-52, im Volksmund «Tante Ju» genannt, war am 4. August 2018 im Kanton Graubünden in einem Wandergebiet auf mehr als 2500 Metern Höhe abgestürzt. Es gab keine Überlebenden. Die Maschine gehörte der Ju-Air, die ein Verein von Flugenthusiasten betreibt. Er bot Rundflüge und Kurzreisen an. Die Passagiere waren auf dem Rückflug von Locarno nach Zürich.

Piloten der Ju-Air hätten öfters Regeln für den sicheren Flugbetrieb nicht eingehalten und seien bei Flügen mit Passagieren hohe Risiken eingegangen, heißt es in dem Bericht. Der Betreiberverein habe die Risiken nicht erkannt und das Bundesamt für Zivilluftfahrt als Aufsichtsbehörde habe viele Sicherheitsprobleme übersehen. Der Verein erhielt im November 2018 ein Flugverbot. Das Verkehrsministerium ordnete im vergangenen Jahr bereits eine Überprüfung der Tätigkeit des Bundesamtes an. Es habe auch technische Mängel an der Maschine gegeben, die sich aber nicht auf den Unfall ausgewirkt hätten.

Der Verein will aus dem Abschlussbericht lernen und den Flugbetrieb 2023 wieder aufnehmen, wie er mitteilte. Die Auswahl, Ausbildung und Kontrolle von Piloten werde verbessert. Die Wartung der beiden verbliebenen Maschinen sei inzwischen ausgelagert worden. «Die Totalüberholung hat ein technisch neuwertiges Flugzeug zum Ziel, welches danach wieder über viele Jahre sicher betrieben werden kann.»

Billigflieger Easyjet steuert durch harten Winter

LUTON: Die Luftfahrt-Branche leidet besonders unter der Corona-Pandemie - so auch der Billigflieger Easyjet. Nachdem das vergangene Geschäftsjahr erstmals mit einem Jahresverlust abgeschlossen wurde, sieht es auch nach dem ersten Quartal des neues Geschäftsjahres nicht rosig aus.

Der Billigflieger Easyjet steuert durch einen harten Winter: Angesichts der Corona-Beschränkungen wird die Airline von Januar bis März höchstens zehn Prozent der eigentlich möglichen Flüge durchführen. Das teilte die britische Fluggesellschaft am Donnerstag in Luton mit. Easyjet bleibe aber flexibel, um Kapazitäten kurzfristig zu erhöhen, hieß es in einer Mitteilung. Umsatz und Passagierzahlen sind im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres (per Ende Dezember) massiv eingebrochen. Um Kosten zu sparen, baut die Airline Stellen ab.

Die Aktie gab am Donnerstag weiter nach. Sie war die vergangenen Tage genauso wie die anderer Airlines unter Druck geraten, weil die Aussicht auf längere Corona-Beschränkungen derzeit nicht einschätzen lässt, wann sich der Reiseverkehr normalisiert. Im Schnitt hat Easyjet die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch bei den Passagierzahlen verfehlt.

Wegen der andauernden Unsicherheit traut sich Easyjet abgesehen von der Anzahl der Flüge im zweiten Quartal für das laufende Jahr keine konkrete Prognose zu. Im ersten Quartal brachen die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent auf 2,9 Millionen ein. Die Erlöse verringerten sich um 88 Prozent auf 165 Millionen Pfund (187 Mio Euro). Aus Sicht von Easyjet fielen die Zahlen wie erwartet aus. Die Corona-Beschränkungen seien der Hauptgrund für die geringe Nachfrage, erklärte Easyjet-Chef Johan Lundgren.

Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte Sparprogramm sei auf dem richtigen Weg, hieß es nun. Dazu gehöre auch Stellen abzubauen, was zum großen Teil bereits erfolgt sei. 1400 Mitarbeiter haben laut Easyjet in Großbritannien bereits das Unternehmen verlassen. Zudem habe die Mehrheit der in Großbritannien stationierten Piloten Saisonverträge erhalten.

Die Corona-Pandemie hat viele Fluggesellschaften in eine tiefe Krise gestürzt. Easyjet hatte das vergangene Geschäftsjahr erstmals mit einem Jahresverlust abgeschlossen.