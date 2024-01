Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Landung von UN-Hubschrauber in Somalia: Islamisten nehmen Geiseln

MOGADISCHU: Nach der Landung eines UN-Hubschraubers in einem von der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab kontrollierten Gebiet in Zentralsomalia sollen sich vier oder fünf Menschen in der Gewalt der Islamisten befinden. Nach Informationen somalischer Behörden vom Donnerstag soll es dem Piloten und einem somalischen Arzt gelungen sein, lebend zu entkommen. Die Suche nach den beiden Männer im Buschland laufe, hieß es.

Der Hubschrauber war am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache in dem Al-Shabaab-Gebiet gelandet. Nach somalischen Behördenangaben töteten die Islamisten einen Ägypter an Bord des Hubschraubers. Die übrigen Passagiere und Crew-Mitglieder wurden an einen unbekannten Ort verschleppt. Nach unbestätigten Berichten sollen die Islamisten den Hubschrauber anschließend in Brand gesetzt haben.

Die UN-Mission in Somalia hat bestätigt, dass der Hubschrauber zu einem medizinischen Evakuierungsflug unterwegs gewesen war. Es liefen Bemühungen um eine Lösung der Situation. Bisher hat sich kein Sprecher der Terrormiliz zu dem Zwischenfall zu Wort gemeldet.

Al-Shabaab ist in Somalia seit mehr als 15 Jahren aktiv und kontrolliert vor allem im Zentrum und im Süden des Landes am Horn von Afrika große Gebiete. In den dortigen Gebieten herrscht eine strenge Auslegung der Scharia. Alles, was als «westlich» gilt, ist verboten. Die Gruppe hat auch Anschläge in den Nachbarstaaten Uganda und Kenia verübt und in Somalia Morde an Regierungsbeamten, Journalisten und Vertretern der Zivilgesellschaft verübt.