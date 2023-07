Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Sechs Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Kolumbien

BOGOTÁ: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Kolumbien sind fünf Politiker und der Pilot ums Leben gekommen. Die rechtskonservative Partei Centro Democrático des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe drückte am Mittwoch auf Twitter ihr Bedauern über den Tod aller sechs Menschen an Bord aus.

Der Kontakt zu der Cessna-Maschine sei knapp 18 Minuten nach dem Start vom Flughafen der zentralen Stadt Villavicencio am Mittwochmorgen (Ortszeit) abgebrochen, teilte die Zivilluftfahrtbehörde des südamerikanischen Landes mit.

Ziel der Reise war demnach der Flughafen von Guaymaral, rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bogotá. Das Unglück habe sich aus noch unbekannten Gründen nahe San Luis de Gaceno, etwa 180 Kilometer östlich von Bogotá, ereignet. Unter den Toten waren nach Angaben der Partei ein Gouverneurskandidat, ein Abgeordneter und eine Ex-Senatorin, allesamt von Centro Democrático.