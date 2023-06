Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.23 | Überblick

Keine Flüge von und nach Genf am Freitagmorgen

GENF: Am Flughafen Genf gehen wegen eines kurzfristig anberaumten Streiks am Freitagmorgen keine Flüge. Am Tag des Ferienbeginns liegt ein Teil des Flughafenpersonals zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr die Arbeit nieder. Deshalb hat der Flughafenbetreiber beschlossen, den Flugbetrieb während dieser Zeit auszusetzen, wie er am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben des Flughafensprechers dürften rund 8000 Passagiere betroffen sein. Flüge würden umgeleitet, annulliert oder später starten, Auskünfte gäben die Fluggesellschaften. Am Freitag sollten rund 50.000 Passagiere und fast 400 Flügen abgefertigt werden.

Hintergrund des Streiks ist der Protest gegen ein neues Lohnmodell, das der Verwaltungsrat am Donnerstag bewilligt hatte. Die Angestellten fürchten dadurch Lohneinbußen. Streiks sind in der Schweiz sehr selten. In der Regel einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Schlichtungsrunden.