Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.23 | Überblick

Delta Air Lines verringert Verlust

ATLANTA: Die US-Fluggesellschaft Delta hat im ersten Qurtal 2023 ihren Verlust bei stark steigendem Umsatz deutlich verringert.

Vor der wichtigen Sommerreisesaison zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich. Unter dem Strich verbuchte Delta in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von 363 Millionen Dollar (331 Mio Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Das sind 61 Prozent weniger Defizit als noch vor einem Jahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar. Umsatz und Ticketpreise stiegen weiter, auch wenn die Nachfrage in der Branche nicht mehr ganz so stark zulege wie zuletzt, sagte Konzernchef Ed Bastian.