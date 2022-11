Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.22 | Überblick

Flughafenbetrieb in Prag vorübergehend unterbrochen

PRAG: Der Betrieb am internationalen Flughafen in Prag ist am Donnerstag vorübergehend unterbrochen worden. Grund war ein Brand der Leuchtfeuer im Anflugbereich der Hauptlandebahn, wie ein Sprecher mitteilte. Wegen der Löscharbeiten wurde eine angrenzende Autobahn gesperrt. Mehrere ankommende Flüge wurden umgeleitet, unter anderem nach Deutschland und Österreich. Der Betrieb konnte nach einer Stunde wiederaufgenommen werden.

Der größte tschechische Flughafen ist seit 2012 nach dem Dramatiker und früheren Präsidenten Vaclav Havel (1936-2011) benannt. Im vorigen Jahr wurden dort knapp 4,4 Millionen Reisende abgefertigt.